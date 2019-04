Bruce Dickinson trägt wieder Matte. Ein Fan fragte ihn kürzlich, warum. Der schlagfertige Iron Maiden-Sänger war um die Antwort nicht verlegen.

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson macht zurzeit Werbung für seine kürzlich veröffentlichte Autobiografie ‘What Does This Button Do?’. Dabei liest unter anderem Ausschnitte aus dem Werk vor, macht eine kleine Dia-Show und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Ein Fan wollte jüngst wissen, warum der 60-Jährige sich wieder die Haare lang wachsen lässt. Bruce Dickinson antwortete: "Naja, falls du es bemerkt hast, waren all die Leute, die daran Anstoß genommen haben, dass ich mir die Haare geschnitten habe, generell junge Leute. Sie fragten: 'Warum hast du dir die Haare abgeschnitten?' Ich sagte: 'Weil ich jung aussehen will.' Aber jetzt bin ich alt.…