Ihr wollt bei den Pressevorführungen des Nazi-Horrorfilms mit dabei sein? Dann solltet ihr hier mitmachen.

Am Vortag des D-Day landet eine US-amerikanische Soldatentruppe in einem von deutschen Truppen besetzten Dorf in Nordfrankreich. Während ihres Einsatzes stoßen sie auf ein geheimes, unterirdisches Labor, in dem die Besatzer völlig wahnsinnige Experimente an den Dorfbewohnern durchführen, um menschliche Kampfmaschinen zu züchten. Mit verheerenden Folgen… ‘Operation: Overlord’ ist ein bizarrer Action-Horrorfilm, der sich ins Gedächtnis brennt und alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Hinter dem zweiten Spielfilm von Regisseur Julius Avery (‘Son Of A Gun’) steht Erfolgsproduzent J.J. Abrams, der bereits mehrfach als Produzent und Regisseur unter anderem mit der ‘Cloverfield’-Reihe und ‘Super 8’ sein Gespür für außergewöhnliche Stoffe…