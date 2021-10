Am 20. August 1996 veröffentlichten Type O Negative ihr viertes Album OCTOBER RUST. Heute feiert es sein 25. Jubiläum. Ein Rückblick.

Direkt nach BLOODY KISSES (1993, Platin) ist OCTOBER RUST das wohl populärste Album der Gothic-Metal-Band Type O Negative. Von der „Recording Industry Association of America“ wurde es mit einer Goldenen Schallplatte geehrt. Heute, am 20. August, feiert es seinen 25. Geburtstag. Zu diesem Anlass tauchen wir ein in die giftgrüne Welt des vor nunmehr elf Jahren verstorbenen Peter Steele und seinen Mitmusikern Kenny Hickey, Josh Silver sowie Johnny Kelly. Randnotiz: Alle im Artikel verwendeten Zwischenüberschriften sind Song-Titel oder -Textschnipsel von Type O Negatives OCTOBER RUST, die nicht nur gewissermaßen zum zugehörigen Abschnitt passen, sondern in die ihr beim Lesen reinhören…