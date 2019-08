Ganz klar – sogenannte Mittelalter-Rock-Bands gibt es heute wie Sand am Meer, und die meisten davon klingen ähnlich bis gleich. Zwar sind auch Reliquiae die musikalischen Vorbilder anzumerken, jedoch schafft es die Osnabrücker Combo mit BABYLON, irgendwie ihren ganz eigenen Schuh daraus zu machen. 2009 unter anderem aus ehemaligen Saltatio Mortis-, Feuerschwanz- und Schelmisch-Mitgliedern gegründet, kommt nun das vierte Studioalbum, welches mit typischen Mittelalter­klängen durchaus zu überzeugen weiß. Mit ‘Engelmacher’ ist ein derart kraftvoller Einstieg gelungen, dass das Ganze vermutlich nur nachlassen kann.

Nicht so bei BABYLON: Die Folgetitel ‘Hölle’ und ‘Liebesglut’ können locker mithalten, und ‘Die Sonne scheint’ trifft auch dank eines wunderbar verträumten Gitarren­solos mitten ins Herz – ebenso wie ‘Ohne Dich’. Auch Vokalist Bastus hat einen gewissen Funken in der Stimme, der das Zeug dazu hat, ein ordentliches Feuer zu werden. Der Titel ‘Scheintod’ ist gleich zweimal vertreten, und das hat durchaus seine Berechtigung: die zweite Version wird ausschließlich von einem Streichquartett dargeboten und ist ein wirklich schön inszenierter Abschluss eines Albums, das zugleich wohlig Gewohntes wie auch etwas Frisches an sich hat. Wenn dieses Niveau gehalten wird, steht den großen Bühnen bald nichts mehr im Weg.