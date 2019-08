Erstmals erscheint ein Spiel aus der „Wolfenstein“-Reihe komplett unzensiert in Deutschland und ist ganz legal mit Hakenkreuzen erhältlich.

Deutsche Gamer hatten sich eigentlich schon damit abgefunden, dass Spiele, in denen Hakenkreuze gezeigt werden, automatisch verboten sind und für den deutschen Markt angepasst werden müssen. Bekanntester Vertreter ist die „Wolfenstein“-Reihe, die in einem alternativen Universum spielt. Die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und sind immer noch an der Macht. Nur eben nicht in Deutschland, denn dort wurde aus den Nazis einfach „Das Regime“ und alle nationalsozialistischen Symbole mussten aus dem Spiel entfernt werden. Hintergrund ist der, dass Hakenkreuze und SS-Runen eigentlich in Deutschland nach §86 StGB streng verboten sind. Zuwiderhandlungen werden mit Geld- und Haftstrafen belegt. Für Forschung, Wissenschaft,…