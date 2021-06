Mit GLOBAL RESISTANCE RISING gelang den schweizerischen Todesjüngern Requiem 2018 nicht nur die (wieder von Stammgrunzer Michi Kuster intonierte) Rückkehr, sondern auch eine fast prophetische Aussage. Ihr siebtes Werk COLLAPSE INTO CHAOS schließt sich daran an und verschafft uns einen Eindruck davon, wie das verkündete Szenario klingen könnte: Mit abgrundtiefen Growls, sägenden Gitarren und Blastbeats brettert das Quintett ohne Rücksicht auf Verluste durch allerlei Abgründe und agiert knapp 37 Minuten lang (inklusive Kriegskulissen-Outro) in einer oft ähnlich gearteten, mal dumpfen und mal wüsten Klangwelt, die selten genug von melodischen Gitarren durchbrochen wird.

Das spät platzierte ‘Out Of Sight’ nimmt dabei überraschend hittige Züge an und zeigt, was hier möglich wäre. Requiem wissen jedoch, was sie wollen – fragt sich nur, wie die Hörer das sehen: Für die einen mag die Platte zu wenig Abwechslung und Ausbrüche beinhalten, für die anderen dürfte das Album die pure Essenz von (amerikanisch geprägtem) Old School-Death Metal ausdrücken.

