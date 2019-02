Rezet schei­nen höchst ambitioniert, wenn es darum geht, ihren Hörern in regel­mäßigen Abständen immer wieder neues Material zu kredenzen. Nach der 2016er-Platte REALITY IS A LIE und der EP YOU ASKED FOR IT (2017) liefern die Jungs mit DEAL WITH IT! nun ihren ­neuesten Thrash Metal-Streich. Längst hat sich die vierköpfige Formation einen Namen in der Szene gemacht, war im vergangenen Jahr beim Wacken Open Air vertreten und brachte 2017 die kuschelige Riff Alm auf dem METAL HAMMER PARADISE gehörig zum Beben sowie deren Besucher zum exzessiven Haareschütteln.

Wie enthusiastisch und schwungvoll geht es also auf dem mittlerweile vierten Studioalbum der Truppe vonstatten? Das Intro ‘Behind Glass‘ schlägt zunächst überraschend ruhige und akustische Töne an, bevor ‘Treadmill To Hell’ in gewohnter Manier lospoltert. Trotz rasender Gitarren bleibt das Stück auch bei mehrmaligem Hören nur wenig haften. Deutlich besser schlägt sich hingegen ‘Deal With It!’: Einprägsam, frech und aufmüpfig – der beste Song des Albums! Groovend schallt ‘No Plan B’ aus den Boxen, düstere Gefilde lauern im etwas zu lange geratenen und ausgedehnten ‘Chaos In My Mind’, und bei ‘Alone’ darf selbst der trueste Thrasher ein Tränchen verdrücken. Etwas schleppend bildet ‘Pile Of Shards’ schließlich den Ausklang. DEAL WITH IT! könnte live deutlich mehr zünden als auf Platte, ist aber auch dort vertretbar – jedoch nicht mit überschwänglicher Begeisterung.