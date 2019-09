OUT OF THE DARK

Die (westliche) Welt, Anfang der Achtziger: Während in den Kinos bereits ‘Rocky III’ läuft und man in den Video­spiel-Arkaden noch etwas auf den visuellen Aha-Effekt von Don Bluths ‘Dragon’s Lair’ warten muss, haben Thin Lizzy und Kiss den Staffelstab scheinbar weiter­gegeben und dominieren Survivor, ­Foreigner und Journey den Äther der AOR-Stationen. Was das mit Robert Pehrsson und dessen drittem Album zu tun hat? Nun, Schwedens Classic Rock-Schwere­nöter Nummer eins versteht sich einfach wie kein Zweiter auf diesen archetypischen Schwellen-Sound der Siebziger/Achtziger und hat mit OUT OF

THE DARK sein bislang vielleicht eingängigstes Meister­werk voll­bracht.

Mit (partiell komposito­rischer) Unterstützung von Joseph Tholl (ehemals Enforcer), Tobias Egge (Imperial State Electric) und Andreas Axelsson (The Deadbeats) sowie gefühlt der kompletten schwe­dischen Musikermischpoke auf der Gästeliste hat man die Molekular­struktur des Melodic Rock analysiert, aufgebrochen und zu etwas Neuem zusammen­gefügt. Das Ergebnis ist, dass das vermeintlich Vertraute plötzlich neu klingt (was bei ‘Careless Lover’ gar bis zur Titelgebung reicht) und sich ohne Übertreibung Hit an Hit reiht. Besondere Expertisen-Bonuspunkte gibt es zudem für das in Power Pop-Perfektion vollzogene Cover der obskuren, da erst 30 Jahre später vollendeten und veröffent­lichten, ursprünglich 1976 ins Leben gerufe­nen Electric Light Orchestra-Nummer ‘Surrender’. Kurzum: OUT OF THE DARK ist das AMBER GALACTIC für 2019.