Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Knorkator, Cryptopsy, The Rasmus, Volbeat sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Adept ‘Heaven’ Avkrvst ‘The Trauma’ Blutgott ‘Painkiller’ Brocarde ‘Identity Theft’ Buckcherry ‘Set It Free’ Cryptopsy ‘Malicious Needs’ Fallujah ‘Step Through The Portal And Breathe’ Five Finger Death Punch ‘I Refuse’ (feat. Maria Brink) Impureza ‘Pestilencia’ Knorkator ‘Das Unheil’ lowheaven ‘Chemical Pattern’ Mob Rules ‘Future Loom’ Mystopera ‘Land in Sicht’ (feat. Ralf Scheepers & Saskia Maria) No Raza ‘Looters’ President ‘In The Name Of The Father’ Pridian ‘Convoy’ The Rasmus ‘Break These Chains’ (feat. Niko Vilhelm) Sleep Theory ‘Gravity’ Temtris ‘The World Is Bleeding Out’ Volbeat ‘Time Will Heal’ --- Bestens informiert über dieses und…