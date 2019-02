Reise in die Vergangenheit mit durchgedrücktem Pedal im Rückwärtsgang: Die Frauenkapelle Rosy Vista (laut Info die „erste Frauen-Hard-Rock-Formation Deutschlands“) existierten bereits in den Achtziger Jahren, traten unter anderem vor Uriah Heep, Mötley Crüe, Joe Cocker oder Manfred Mann’s Earth Band auf und brachten es auf eine EP und zwei Single-Veröffentlichungen. Was zum Glück fehlte, war ein vollständiges Album. Dies wird nun 30 Jahre nach der Band-Auflösung erledigt – und zwar in aller Konsequenz. UNBELIEVABLE ist ein musikalisches Relikt, verzichtet auf den Anspruch der Moderne und hätte (abseits der polierten Produktion) ohne Probleme zur Gründerzeit von Rosy Vista erscheinen können. Härtetechnisch bewegt sich die Band zwischen Vixen und Robin Beck, qualitativ aber leider weit darunter.

UNBELIEVABLE bei Amazon

Es gibt jedoch auch Lichtblicke: ‘Master Of Control’ ist eine von vorn bis hinten schlüssige und überzeugende Komposition mit charmanten Melodielinien, ‘Tables Are Turned’ bringt das Knie in Wippstellung, und das Cover ‘Born To Be Wild’ wirkt überraschend frisch. Auch bezüglich der musikalischen und gesanglichen Umsetzung lässt sich wenig bekritteln – es wirkt eben alles nur brutal bieder. So schön es für die Beteiligten ist, sich nach über 30 Jahren den Traum einer Albumveröffentlichung erfüllen zu können – wirklich gebraucht hat die Szene dieses Album nicht.