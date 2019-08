METAL HAMMER war in den gemütlichen Räumen der Kopenhagener Grapehouse Studios zur Audienz des neuen Volbeat-Albums geladen.

Den kompletten Bericht von der Listening Session mit Volbeat findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Juliausgabe. Hit-orientiert halten die dänischen Aushängeschilder des sogenannten Elvis-Metal an ihrem erprobten kommerziellen Kurs fest und präsentieren auf ihrem siebten Album REWIND, REPLAY, REBOUND neues Hymnenfutter für die Rock-Fan-Kurve. Die Hörprobe: REWIND, REPLAY, REBOUND VÖ: 2. August Last Day Under The Sun Ein Bastard aus The Clash-Gitarrenton und dem Riff von Michael Jacksons ‘Black Or White’ eröffnet die Platte und führt im Folgenden in eine eingängig und von Michael Poulsen ohne die gewohnten Modulationen ungewöhnlich gerade heraus gesungene Strophe. Den ohrschmeichelnden Chorus garnieren genussvoll Backing-Chöre. https://www.youtube.com/watch?v=ptro0vwRMaA…