Während der Pandemie waren Parkway Drive nicht tatenlos, sondern stürzten sich voller Elan in die Arbeiten an ihrem siebten Album DARKER STILL.

Die Hörprobe: DARKER STILL VÖ: 9.9. Ground Zero Eröffnungshymne! Von Xylophon und zartem Gesang eingeleitet, geht es nach einer (auch besungenen) Explosion ab: laut, fett und mit einer Gitarrenmelodie, wie man sie auf Parkway Drives letzten Alben lieben gelernt hat. Durch die etwas zurückgefahrenen, aggressiven Strophen wirkt der aufputschende Refrain noch größer! Später motivieren schöne Punk-Chöre zum Mitsingen. Like Napalm Folgerichtig heißt es nach der Explosion: „Burn it all…