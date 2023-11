Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 24.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Kora Winter, Sadism und Final Strike.

Burden Of Grief DESTINATION DYSTOPIA lebt von einem wuchtigen wie effektiven Mix aus ­groovendem Thrash- und Melodic Death Metal: Das wüst-derbe, aber immer zielführende Geballer in gerne hohem Tempo mit harschem, aber kaum gutturalem Gesang ergänzen melodische, teils melancholische Gitarrenläufe. (Hier weiterlesen) High Spirits Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu SAFE ON THE OTHER SIDE, dem Album des Monats Dezember 2023: Was auch immer Chris „Professor“ Black unter dem Banner High Spirits anfasst – es gelingt. Auch auf dem neuen Album SAFE ON THE OTHER SIDE verbrät der Multiinstrumentalist aus Chicago wieder jede Menge wundervoller Melodien (‘In The Moonlight’, ‘One Day…