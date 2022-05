Sadistic Ritual THE ENIGMA, BOUNDLESS

Die Death-Metallerinnen Crypta müssen Gitarristin Sonia Anubis ziehen lassen. Sie konzentriert sich fortan wohl auf ihre Heavy Metal-Band Cobra Spell.

Die brasilianischen Death-Metallerinnen von Crypta haben einen personellen Abgang zu verzeichnen. So hat sich Gitarristin Sonia Anubis entschieden, künftig andere musikalische Wege zu gehen. Mit ihrer anderen Band Cobra Spell, die traditionellen Heavy Metal im Stile von Judas Priest, Dio und Iron Maiden spielen, hatte Anubis Anfang Februar erst ein neues Video veröffentlicht (siehe unten). "Schweren Herzens verkünden wir, dass Sonia bei Crypta aussteigt", schreiben Bassistin und Frontfrau Fernanda Lira und Co. im offiziellen Statement (siehe unten). In aller Freundschaft "Es war ihre Entscheidung, und wir verstehen und respektieren sie. Also werden beide Seiten nun neuen und unterschiedlichen Wegen folgen. Wir…