Unter stimmlicher Führung von David Reece, der unter anderem bereits bei Accept und Bonfire, aber auch seinen amerikanischen Landsmännern Bangalore Choir am Mikro stand/steht, offerieren Sainted Sinners (zu denen auch der aktuelle Bonfire-Gitarristenkollege Frank Pané zählt) mit TASTE IT ihre vierte Studioveröffentlichung. Bleibt die grundlegende Achtziger-Inspiration auch unüberhörbar, schafft es die Gruppe dennoch, nicht nach altem MTV-Muff, sondern durchaus frischer und einen Zacken zeitgenössischer zu klingen.

Anhänger von Axel Rudi Pell, Pink Cream 69 oder Helix können hier ohne größere Gewissensbisse oder Bedenken zugreifen, denn nicht nur eine programmatische Nummer wie das dezent angefunkte ‘The Essence Of R‘ N‘ R’ (sic) buchstabiert ein Achtziger-Esprit-Update in Reinkultur. Ob es des unbeholfenen R.E.M.-Covers ‘Losing My Religion’ als Bonustrack dagegen wirklich bedurft hätte, darf diskutiert werden.

