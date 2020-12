Die Essenz des Rock’n’Roll. Nichts anderes wollen die von diversen Besetzungs­wechseln geplagten und von Gitarrist Frank Pane (Bonfire) angeführten Sainted Sinners auch im Jahr 2020 präsentieren. Dabei gehen Pane und Co. auf ihrem dritten Album UNLOCKED & RELOADED aber viel subtiler zu Werke, als es der Slogan vermuten lässt. Neben Schweiß findet auch eine gehörige Portion Gefühl Platz auf der Scheibe, welche erstmals Jacopo Meille (Tygers Of Pan Tang) am Mikro präsentiert. Gesanglich ist damit Qualität garantiert.

Musikalisch stechen vor allem jene Momente heraus, in denen das Quintett eher abseits der gewohnten Hard Rock-Hymnen komponiert und den Mut besitzt, Classic Rock in den Fokus zu stellen (wie beispielsweise in ‘Farewell To Kings’). Hier verfügt UNLOCKED & RELOADED abseits der musikalischen Fertigkeiten (Soloarbeit!), die in jeder Sekunde zu spüren sind, über den nötigen Tiefgang, um den Hörer in die Scheibe hineinzuziehen. Thunder und Europe haben vorgemacht, wie man Hard Rock zeitlos darbieten kann – und Sainted Sinners beweisen mit diesem Werk, dass sie das Rüstzeug dazu besitzen, um in ähnliche qualitative Regionen vorzustoßen.

