Diese finnische Truppe besteht aus Musikern, die eigentlich in härteren Bands wie Urn, Beyond The Catacombs oder Ominous unterwegs sind oder waren. Mit Satan’s Fall leben sie ihre Liebe zum traditionellen Metal mit leichter Speed-Note aus. Und das auf hohem Niveau. Die acht Hymnen gehen gut ins Ohr, die leicht überdrehte Stimme von Frontmann Miika Kokko scheint nicht immer ganz notensicher, passt aber gut zum Gesamt-Sound und verleiht dem zweiten Album einen Underground-Touch. Ansonsten ist das Werk ziemlich sauber produziert, hier hätte man sich ein wenig mehr Mut zu Dreck und Staub gewünscht. Die Zielgruppe sollte sich trotzdem mal mit Songs der Marke ‘Lead The Way’, ‘No Gods, No Masters’ oder ‘Dark Star’ vertraut machen.

Dabei unbedingt die jeweilige Albumversion mit den beiden Bonus-Songs besorgen, denn die haben es wirklich in sich. Satan’s Fall wagen sich tatsächlich an ‘Es wird viel passieren’ von S.O.S.! Das Stück plärrte etliche Jahre lang aus dem Fernseher, wenn die Daily Soap ‘Marienhof’ startete. Und, ja, die Finnen singen den Song auf Deutsch, und das gar nicht mal schlecht. Der zweite Track ist eine metalisierte Variante von ‘Go Go Power Rangers’. Kann man albern finden, ist aber definitiv erfrischender als die tausendste Version von ‘Paranoid’ oder ‘Born To Be Wild’.

