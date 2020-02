Welch schöneren Anlass als die Veröffentlichung eines neuen Ozzy Osbourne-Albums könnte es geben, um unsere Rubrik namens "Wertschau" vom Stapel zu lassen?

Die komplette Wertschau der Soloalben von Ozzy Osbourne findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Muss man ORDINARY MAN aufgrund seiner Brandaktualität zwar noch sacken lassen – was Ausschlusskriterium genug bezüglich eines Platzes in dieser Re-Evaluierung ist –, haben wir die anderen Scheiben aus Ozzys Schaffen für eine aktuelle Albumauslese erneut für euch unter die Lupe genommen. Goldwert DIARY OF A MADMAN (1981) Das recht flott nachgeschobene Album fällt zum Glück keineswegs unter die Kategorie Schnellschuss. Denn das zweite Werk in der erfolgserprobten…