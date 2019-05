Savage Messiah mögen nicht leicht zu greifen und noch nicht ganz im kollektiven Szenegedächtnis angekommen sein – ihr Über-Hit ‘Solar Coroda’ vom Vorgänger HANDS OF FATE hallt jedoch noch immer nach. Und auch auf ihrem fünften Werk zeigen die zwischen Heavy- und Thrash Metal pendelnden Engländer um David Silver ihr Potenzial für stimmiges, teils hymnisches Songwriting. Beispiele gefällig? Mit ‘Virtue Signal’ legt DEMONS einen fast schon protzig riffenden Auftakt hin, der den Hörer sofort am Schlafittchen packt und die Nackenmuskulatur anspricht (später gelingt dies auch ‘Down And Out’).

Tiefgang garantieren stimmig eingestreute emotionale Elegien wie ‘What Dreams May Come’, ‘The Lights Are Going Out’ (welches gesanglich dezent an Bon Jovi erinnert) und ‘Until The Shadows Fall’. Mit einer spannenden Version von Chris Stapletons ‘Parachute’ wagt sich der Vierer zudem in den Country-Bereich vor und beweist seinen Mut. Am Ende bleiben aber besonders astreine Hits wie das breitbeinig riffende ‘Under No Illusions’ sowie der Höhepunkt ‘The Bitter Truth’ im Kopf – und hallen hoffentlich bis zur nächsten Platte nach.