Klassischer Hard Rock mit leichtem Alternative-Aszendent ist das Metier der Süd-Waliser, die mit Gitarrist Josh Townshend, seines Zeichens Neffe von The Who-Windmühle Pete, sogar royales Classic Rock-Blut in ihren Reihen vorweisen können. Weiterer Querverweise bedarf es nicht, denn das Quartett zeigt schon im Opener, dass es den eigenen Weg gegenüber ausgelatschter Pfade präferiert. Irgendwo zwischen Alter Bridge, Velvet Revolver, Therapy? und Tyketto sowie dem Besten der Siebziger und Achtziger ziehen Scarlet Rebels Rock-geschichtskundig, aber in der Gegenwart verortet ihr eigenes Ding durch, geben sich kraftvoll, aber auch Hook-orientiert, stets melodie­versiert, und in einer Nummer wie ‘Heal’ auch noch als mit den Gesetzen der Song-Dynamik vertraute Könner.

Zwar fehlen die absoluten Oberhym­nen noch (auch wenn Nummern wie ‘Save Me’ oder ‘Radio Song’ bereits als richtungs­deutend zu werten sind), doch darf man sich recht gewiss sein, dass Scarlet Rebels diese beim zweiten oder spätestens dritten Albumanlauf mit derselben Leichtigkeit aus dem Ärmel schütteln werden, wie sie mit ihrem breit aufgestellten wie bunten Einstand von SHOW YOUR COLOURS erste unverwechselbare Rock-Revier­markierungsfähnchen gesetzt haben.