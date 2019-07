THE SPACE BETWEEN THE SHADOWS

Ehrlich währt am längsten – das gilt auch und in besonderem Maße in der Musik. Und so verwundert es kaum, dass der einstige Sänger der Rock-Giganten Creed mit seinem dritten Soloalbum solch ein bärenstarkes Werk vorlegt: THE SPACE BETWEEN THE SHADOWS zeigt den oft gefallenen und an sich selbst gescheiter­ten Scott Stapp verletzlich und schwach, bezieht aber genau aus dieser chrono­logisch angelegten, stimmlich herausragenden und nicht zuletzt deshalb äußerst glaubwürdigen Selbsterkenntnis seine Stärke: Nach dem ersten Aufbegehren mit ‘World I Used To Know’ setzt sofort der Tiefgang des Quasi-Titel-Tracks ‘Name’ ein.

THE SPACE BETWEEN THE SHADOWS bei Amazon

Danach begehren zwischen akustischer Cowboy-Gitarre (‘Heaven In Me’) und fragiler Ballade (‘Wake Up Call’) schwer­metallische Riffs am laufenden Band auf und halten den Hit-Faktor hoch (‘Purpose For Pain’, ‘Survivor’, ‘Face Of The Sun’), bis schließlich, nach der emotional in die Vollen gehenden, ­Bennington und Cornell gewidmeten Gedenkhymne ‘Gone Too Soon’, die Katharsis mit ‘Ready To Love’ erfolgt – und Stapp den Schattentagen (zumindest auf dem Album) endgültig entflieht. Ein dynamisches, stimmig angelegtes und von vorne bis hinten gelungenes Rock-Opus, das ehrlich berührt.