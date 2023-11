Gesundheitliche Probleme haben Paul Di'Anno einige Schwierigkeiten bereitet, die Dreharbeiten an einem geplanten Dokumentarfilm zu absolvieren.

Über den ehemaligen Iron Maiden-Sänger Paul Di'Anno ist ein Dokumentarfilm in Planung, der von Wes Orshoski (‘Lemmy’, 2010, Review hier lesen) gedreht wurde. Die Arbeiten an dem Vorhaben gingen allerdings nur schleppend voran, weil der Sänger an PTBS leidet, wie er in einem Interview mit The Metal Voice erklärte. Eine Herausforderung für Paul Di'Anno „Ich weiß wirklich nicht viel darüber. Alles, was ich tue, ist, die Sache anzupacken. Ich bin ein bisschen verärgert, weil ich gehofft hatte, bis dahin wieder auf den Beinen zu sein“, führt Paul seine gesundheitliche Situation aus. „Aber das ist noch nicht der Fall. Man bekommt…