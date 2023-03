Die freudig herbeigesehnte Wiedervereinigung von Megadeth mit Gitarrist Marty Friedman fand am 27. Februar in Japan statt.

Der Saitenvirtuose Marty Friedman hat sich für ein Konzert wieder seiner einstigen Band Megadeth angeschlossen. Der 60-Jährige stand beim Konzert am 27. Februar im Budokan in Tokio zusammen mit Dave Mustaine und Co. auf der Bühne. Der Lockenkopf spielte bei drei Songs am Ende des Auftritts mit -- ‘Countdown To Extinction’, ‘Tornado Of Souls’ und ‘Symphony Of Destruction’. Von Fans gefilmte Videos der Gasteinlage könnt ihr euch unten anschauen. Brutal abgeliefert Marty Friedman fungierte von 1990 bis Anfang 2000 als Lead-Gitarrist bei Megadeth. So ist der Wahljapaner auf den Studioalben RUST IN PEACE (1990), COUNTDOWN TO EXTINCTION (1992), YOUTHANASIA (1994),…