Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 15.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Frank Carter & The Rattlesnakes und Alcatrazz.

Tom Morello Tom Morello versieht seinen musikalischen Kosmos stark mit elektronischen Elementen. Dabei kann man auch nicht von ergänzenden Stilmitteln reden, denn die Beats, Samples und Dubstep-artigen Abläufe überlagern fast schon das Gitarrenspiel. Das ist umso bedauerlicher, als dass auch... (Hier weiterlesen) Hate Die abermals im Hertz Recording Studio (Behemoth, Decapitated) hergestellte Klangschale fühlt sich weitaus weniger räudig an als in den frühen 1990er-Jahren. Aber die authentische Wut des polnischen Todesstahls ist geblieben – und hat dank einer über die Jahre immer rabenschwärzer gewordenen Legierung an Intensität zugenommen. (Hier weiterlesen) Vildhjarta Eine Dekade brauchte es, bis das zweite Album MÅSSTADEN…