Ufo-Bassist Pete Way ist vergangenen Freitag verschieden. Diverse Metaller und Rocker zollten dem Briten in den sozialen Medien Tribut.

Zahlreiche Metal- und Rock-Persönlichkeiten haben sich zum Tod von Ufo-Bassist Pete Way zu Wort gemeldet. Der britische Musiker verstarb am 14. August im Alter von 69 Jahren an schweren Verletzungen, die er sich vor etwa zwei Monaten bei einem Unfall zugezogen hatte. Seine Frau Jenny war an seiner Seite. Beliebter Kamerad Pete Way war ein geschätzter Kollege in der Musikwelt. Einerseits wegen seiner energetischen Auftritte mit Ufo, andererseits wegen seiner seiner melodischen Bass-Linien. Neben Ufo spielte er noch in den Gruppen Fastway (mit "Fast" Eddie Clarke von Motörhead) sowie Waysted. Darüber hinaus hat der im Londoner Vorort Enfield geborene Engländer…