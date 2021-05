Rammstein lassen sich nicht lumpen und versteigern goldene sowie Platin-Schallplatten aus ihren persönlichen Beständen - unter anderem für Alarmstufe Rot.

Rammstein haben ihre Herzen am rechten Fleck. So überrascht es auch nicht, dass sich die Herren um Frontmann Till Lindemann gerade für einen guten Zweck engagieren. Und zwar versteigern die Berliner Metaller ein paar ihrer goldenen und Platin-Schallplatten zugunsten von verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen. Wer mitbieten will, kann dies auf rammstein.charity tun. Schwierige Zeiten Die Band selbst schreibt hierzu: "Rammstein versteigert sorgfältig ausgewählte Gold- und Platinawards für den guten Zweck. Nach Alben sortiert, werden in den kommenden Monaten immer wieder Trophäen zur Versteigerung an Fans freigegeben. Pro Album-Auktion werden unterschiedliche Organisationen für die Ausschüttung der Spenden berücksichtigt." Als erstes hat Paul Landers eine…