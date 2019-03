King Diamond berichtet von seinem Aufeinandertreffen mit Anton Szandor LaVey und hat sogar ein persönliches Andenken des Hohepriesters.

Das komplette Interview mit King Diamond findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Februarausgabe. Bevor KING DIAMOND 2019 tatsächlich ein neues Album rausbringen, veröffentlichen sie mit SONGS FOR THE DEAD LIVE zwei Liveshows auf DVD, deren Herzstück das Referenzwerk ABIGAIL in voller Länge ist. Der perfekte Anlass also, um mit dem King über die Vergangenheit zu plaudern. Wie war es eigentlich, als du Anton LaVey getroffen hast? Das war, als wir 1989 im Rahmen unserer „Conspiracy“-Tour in San Francisco gespielt haben. LaVey lud mich danach zu sich in die Church Of Satan ein, doch ich durfte weder jemanden mitbringen noch erfahren, wo…