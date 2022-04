Die Ukraine ist jetzt nicht unbedingt ein Land, welches prioritär mit psychedelischen Stoner Rock-Klängen in Verbindung gebracht wird. Und doch hat sie 2010 das Trio Somali Yacht Club hervorgebracht. Was zunächst nur als Jam-Gruppe begann, hat sich im Lauf der Zeit fest formiert. Nach THE SUN (2014) und THE SEA (2018) folgt mit THE SPACE nun der dritte Langspieler. Die Herangehensweise ist im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern hörbar ähnlich, wenngleich sich Sound sowie Aufbau der einzelnen Stücke weiterentwickelt haben und das Ganze etwas voller klingt. Die gehaltvolle Klangatmosphäre lässt sich nur schwer eingrenzen, auch kann man keine einzelne Nummer hervorheben. THE SPACE entfaltet seine Wirkung irgendwie nur als Ganzes.

THE SPACE bei Amazon

Dabei ist hier und da durchaus für Abwechslung gesorgt. Eine Mischung aus soften und harten Tönen gepaart mit repetitiven Riffs, die einen hypnotisierenden Effekt haben. Tempowechsel gehören jedoch nicht gerade zu den Stärken von Ihor (Gesang, Gitarre und Keyboard), Artur (Bass) und Lesyk (Schlagzeug). Gewollt oder nicht – zuweilen macht genau dies das Hörerlebnis stark monoton. Wer nichts mit dieser Art von Musik anfangen kann, wird mit Somali Yacht Club den Einstieg bestimmt auch nicht finden. Handwerklich und künstlerisch ist an THE SPACE jedoch absolut nichts auszusetzen. Es darf also gerne reingehört werden.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***