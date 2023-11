Mit einer Beset­zung, die den familiären Verhält­nissen von Greta Van Fleet ent­spricht (auch bei Sons Of Sounds bilden drei Brüder den Kern der Band), treten die seit 2006 aktiven Baden-Württemberger auf ihrem siebten Album schon zum zweiten Mal als Quartett in Erscheinung, welches nunmehr von Bassist Marc Maurer komplettiert wird. Musikalisch steht dagegen weniger Page-und-Plant-Plagiarismus auf dem Plan, son­-

dern haben sich die stil­offenen Söhne dem progressiven Hard Rock verschrieben. Lässt der Opener ‘Alive’ noch an System Of A Down und Faith No More denken, nachdem beide durch den Avenged Sevenfold-Filter gejagt wurden, empfiehlt sich ein Song wie ‘Diamond’ überraschend als Bastard aus Foreigner, Ghost, Queen und Supertramp, bevor ein Stück wie ‘End Of The Road’ den Märchenerzählermodus von Tenacious D bemüht oder ‘Ghost’ mit dem besten klassischen Bridge-Refrain-Kombinat, das Queensrÿche seit 1990 nicht geschrieben haben, daherkommt.

Dass zwischendurch noch Reggae- oder gar Flamenco-Versatzstücke in den an sich schon wilden, aber ansprechenden Stil-Mix eingewoben werden, gehört bei Sons Of Sounds zum guten Ton. Wer klangliche Uniformität sucht, muss sich woanders umschauen; alle anderen entlohnt SEVEN mit einer wahren Wundertüte aus zudem auch spielerisch kompetent umgesetzten Song-Ideen, die nicht von der Stange stammen.

***

***