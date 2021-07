Würde Bruce Dickinson in einer Thrash-Band singen, klänge das vermutlich so ähnlich wie Space Chaser. Die Berliner mischen die deutsche Szene seit ziemlich genau zehn Jahren auf und lassen pünktlich zum Band-Jubiläum ihr drittes Studioalbum GIVE US LIFE von der Kette. Und das hat es in sich: Zum fetzigen Einsteiger ‘Remnants Of Technology’ hat das Quintett ein humoriges Video gedreht, aber auch musikalisch lassen sich die Hauptstädter nicht lumpen, sondern präsentieren eine energetische Mischung aus wohlkomponierten Riff-Attacken in oft atemberaubendem Tempo, packenden Gangshouts und der dominanten, eigenwilligen Stimme von Siegfried Rudzynski, die in hohe Grenzregionen vordringt, diese aber nie übertritt.

Als besondere Höhepunkte stechen das wunderbar solierende Highspeed-Stück ‘Cryoshock’ sowie die Dampframme ‘The Immortals’ hervor. Space Chaser gelingt es, den Hörer über die kompletten 40 Minuten bestens zu unterhalten. Warum nach einer längeren Flaute erneut drei vielversprechende deutsche Thrash-Acts (siehe Godslave, Eradicator) nahezu zeitgleich veröffentlicht werden, steht auf einem anderen Blatt.

