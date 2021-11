Der legendäre Ozzy Osbourne-Gitarrist Randy Rhoads wird während der diesjährigen Zeremonie posthum in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.

Randy Rhoads, der vor vier Jahrzehnten bei Ozzy Osbourne spielte, erhält den Musical Excellence Award bei der diesjährigen Veranstaltung, die am Samstag, den 30. Oktober 2021, im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, Ohio, stattfand. Der Award wird an Kunstschaffende der Musikindustrie verliehen, deren Originalität einen prägenden Einfluss auf die Musik gehabt haben. Von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello wird Rhoads in die Rock Hall aufgenommen. Dieser erklärt in einer Videobotschaft: „Randy Rhoads ist ein unvergleichliches Talent. Er hat die Karriere von Ozzy Osbourne (…) wiederbelebt.“ Auch der langjährige Ozzy-Gitarrist Zakk Wylde lobt seinen Vorgänger in höchsten Tönen: „Randy gehört…