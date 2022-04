Der Dokumentarfilm über die Entstehung und Entwicklung der deutschen Thrash-Kultur ‘Total Thrash – The Teutonic Story’ kommt noch dieses Jahr in die Kinos.

Der Starttermin der wohl umfangreichsten Thrash-Dokumentation unserer Zeit rückt näher. Die Weltpremiere von ‘Total Thrash – The Teutonic Story’ findet am 31. Mai 2022 in der Lichtburg in Essen statt, wie das Produktionsteam kürzlich bekannt gab (Tickets gibt's hier). Auf die offizielle Filmvorstellung folgt eine Thrash Metal Night im Café Nord. Dort soll "der Abend gemütlich mit feinstem Thrash Metal" gemeinsam verbracht werden. Das Team, darunter diverse namhafte Persönlichkeiten der deutschen Thrash-Szene (s.u.), geht mit dem Film auf Deutschland-Tournee und klappert bis zum 29. Juli 2022 zahlreiche Städte ab. Inzwischen sind alle offiziellen Tourtermine bekannt: Seht hier. Im Anschluss an die…