In einem aktuellen Interview rekapituliert Metal-Queen Doro Pesch die dunklen Phasen ihrer Vergangenheit und wie sie diese überwinden konnte.

Auch die stets gut gelaunte Metal-Ikone Doro Pesch hat im Lauf der Jahre sinistere Momente durchlebt, wie wir durch ein aktuelles Interview mit "Waste Some Time With Jason Green" erfahren. Auf die Frage, ob Doro jemals darüber nachgedacht hätte, eine Autobiografie zu verfassen, erzählt die Sängerin von einem kräftezehrenden Versuch, den sie später unterbinden musste. „Ich habe mal angefangen, ein Buch zu schreiben und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten“, sagt sie. „Ich konnte wirklich nicht mehr schlafen, ich bekam Alpträume. Denn wenn man wirklich über die Wahrheit nachdenkt, oh Mann, das ist schlimmer als ein Horrorfilm. Dann dachte…