‘The Nightmare Begins’ eröffnet das Debüt. Welch passender Titel, denn es klingt tatsächlich wie der reinste Alptraum – im positiven Sinne. Der Blastbeat ist schneller als ein Stromgenerator, und die Gitarre klingt wie eine Motorsäge. Hört man dazu die Growls und Screams von Frontmann David Bruno, will man gar nicht wissen, was sie zersägt. Von abgrundtiefer Lage wechselt dieser ohne Weiteres zu einem Geschrei, das höher kaum sein könnte. Klar kann die Technik dabei problemlos aushelfen, jedoch zeigen One-Shot-Videos im Internet: Da wurde nicht viel getrickst. Das Rauspicken von Beispielen lohnt sich in diesem Fall nur relativ, denn die Platte ist ein einziges Gemetzel, das alles niederreißt, was hervorstechen könnte.

UNITED IN CHAOS bei Amazon

Höchstens ein paar Breakdowns hinterlassen noch tiefere Spuren als der Rest: Zum Schluss von ‘Acid Reign’ spielt die Gitarre synchron ihren Rhythmus zur Doublebass. Neben der aggressiven Stimme sind es auch die schauderhaften Synthie-Klänge, die einem das Gefühl geben, die Geisterstunde hätte soeben begonnen. Im Titel-Song macht sich der mehrfache Wechsel zwischen Vierer- und schwungvollem Sechsertakt bemerkbar. Verbunden mit der ohnehin düsteren Atmosphäre wirkt dies, als hätte man den Tod vor sich, der im Sechsertakt seine Sense umherschwingt. Kurz: Summoning The Lich liefern mit ihrem Debüt ein ausnahmslos brutales Werk, das in der Welt der Death-Metaller Zustimmung finden wird.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***