Nach zehn gemeinsamen Jahren, zwei Alben und mehr als zwei Dutzend Musikvideos (!) in Eigen­regie streben Sumo Cyco jetzt mit Labelsupport nach Höherem. Ihr Publikum werden die Kanadier bestimmt finden: Frech, modern und dick groovend schlagen sie in eine ähnliche Kerbe wie Butcher Babies, Otep und In This ­Moment, wirken dabei auf INITIATION aber weniger gekünstelt, als es genanntes Trio manchmal tut. Als großes ­Frische-Plus kann das Quartett einen gesteigerten Alternative- und Punk-Faktor vorweisen, der in Songs wie ­‘Cyclone’ oder ‘Bad News’ zum Tragen kommt. Die aufgekratzte Sängerin Skye „Sever“ Sweetnam trägt ihren Teil dazu bei, dass Sumo Cyco wie eine härtere Version von No Doubt oder Guano Apes rüberkommen – ein Eindruck, den HipHop- und Electro-Pop-Elemente in Songs wie ‘M.I.A.’, ‘Run With The Giants’ oder ‘No Surrender’ noch verstärken.

Obwohl es zwischenzeitlich auch mal härter und wilder wird (‘Bystander’): Mit kaum memorablen Hochdruck-Riffs, allerlei Genre-fremden Einflüssen und Pop-affinen Einwürfen werden Sumo Cyco wohl vornehmlich auf dem US-Markt Fuß fassen. Aber Genre-offene Festivals wie Rock am Ring und deren Klientel dürften sich nach einer Band wie Sumo Cyco die Finger lecken.

