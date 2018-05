LAND OF THE ENDING TIME

Manchmal erhält man den Eindruck, aus Finnland könne gar keine schlechte Musik kommen – gefühlt gilt das zumindest für den kompletten Melodic Death-Bereich. Mit ihrem zweiten Album LAND OF THE ENDING TIME ­schließen sich die (bereits 2005 aus einem Soloprojekt entstandenen) Lappländer Suotana an ihre stetigen Hörspaß vermittelnden Landsleute an:

#Musikalisch drängen sich Assoziationen mit Children Of Bodom, Insomnium und Wolfheart auf, teilweise schimmert gar eine Prise Amorphis durch – als Hauptreferenz dürften stilistisch wie thematisch allerdings Wintersun dienen. Das Sextett verschreibt sich der schroffen, doch gefühlsintensiven Vertonung winterlicher Natur- und Gefühlswelten und verwendet dazu Zutaten wie harsches Keifen, wuchtige Growls, treibende Melodien, wehmütige Gitarren, Keyboard-Klimpern oder symphonische Elemente.

Den Finnen gelingt das Kunststück, ihr in erster Linie eisiges Klangbild mit warmen Akzenten zu fluten und beides zu einem stimmigen Ganzen zu vereinen, das mit erhabenen Songs aufwartet: Als Anspieltipps bieten sich Stücke wie ‘Into The Ice’, ‘Wolfchasers’ oder das titelgebende Schlussepos an, die das mitreißende Headbang-Potenzial von ­Suotana untermauern. Finnen, eben!