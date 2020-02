Nein, richtig schlechte Platten haben ­Supersuckers nie gemacht und werden sie wohl auch nie machen. Nur manchmal ist eine von ihnen aber eben auch einfach nur ganz okay – vor allem, wenn die beiden Vorgänger SUCK IT (2018) und das noch überlegenere HOLDIN’ THE BAG (2015) die Messlatte jüngst wieder weiter nach oben geschraubt hatten. Angefangen mit einem Opener wie ‘Ain’t Gonna Stop (Until I Stop It)’, der inklusive kopiertem Kuhglocken-Break doch nach einem ziemlich dreisten Abklatsch von ‘Prime Mover’ – der Erkennungshmyne der unerreichten Zodiac Mindwarp And The Love Reaction – anmutet bis hin zu dem Suzi Quatros ‘Can The Can’-Chorus beleihenden ‘You Ain’t The Boss Of Me’ hat man Eddie Spaghetti und Konsorten kompositorisch schon deutlich inspirierter gehört als auf ihrem zwölften Studioalbum.

Vielleicht brauchte es deshalb auch die beiden, wenngleich auch nur passablen Cover-Versionen (Michael Monroes ‘Dead, Jail Or Rock ’N’ Roll’ und die alte Allen Toussaint Rhythm’n’Blues-Nummer ‘A Certain Girl’). Pluspunkte gibt es indes für die fleischige Produktion – rein klanglich gibt es an dem in nur vier Tagen in Willie Nelsons texanischem Tonstudio eingeklöppeltem Teil nichts zu beanstanden.