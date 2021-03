THE DEVIL IN ME

Sie kann es also immer noch, die kleine Wahlbritin mit der großen Stimme. Unvergessen ihre Siebziger Jahre-Hits ‘48 Crash’, ‘Can The Can’, ‘If You Can’t Give Me Love’ oder ‘Devil Gate Drive’, legendär ihre TV-Auftritte in knallengen Lederklamotten, mit wehender Mähne und einem Bass um die Hüfte, der ihr vom rechten Fuß bis zum linken Ohr zu reichen schien. Aus der Ehe mit ihrem langjährigen Gitarristen Len Tuckey stammt der (ebenfalls Gitarre spielende) Sohn Richard Tuckey, ihr heutiger musikalischer Partner. Auch Tuckey Junior weiß, welche Art Songs man der noch immer topfitten Mama schreiben muss, damit der Funke zündet.

Dies sind vor allem traditionelle Rock-Nummern, bei denen Suzi sicher nicht mehr ganz so steinerweichend kreischt wie vor fast 50 Jahren, aber immer noch die richtigen Töne (und Stimmungen) trifft. Ihr neues Album THE DEVIL IN ME (Suzi kündigt es als ihre bis dato beste Scheibe an) umfasst ein Dutzend tadelloser Stücke, von denen der Titel-Track, ‘Hey Queenie’, ‘Get Outta Jail’ oder ‘Motorcity Riders’ das Rock-Herz pulsieren lassen, wo mit dem Pub-lastigen ‘Isolation Blues’ oder dem ­ruhigen ‘Loves Gone Bad’ aber auch andere Saiten aufgezogen werden. Inklusive einer tadellosen Produktion ein Album, das in dieser Qualität keine Selbstverständlichkeit ist.

