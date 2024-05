Im Jahr ihres zehnten Jubiläums trumpfen Svneatr mit einem für ihre Verhältnisse ungewöhn­lichen Album auf. Statt auf melodischen Black Metal zu setzen, der zuweilen in atmosphärische Versatz­stücke abdriftet, modernisieren die Kanadier ihren Sound und reichern ihre finsteren Kompositionen auf NEVER RETURN mit Hard Rock-artigen Gitarren und einer ungewohnt knackigen Produktion an. Das doomige ‘Mechanical ­Wolves’ besticht durch seinen walzenden Rhythmus, der Titel-Song ‘Never Return’ wirkt (von dem Gekrächze abgesehen) beinahe balladesk, und ‘Omen’ versprüht einen stampfenden, aber zugleich okkulten Beat. Svneatr erfinden sich auf NEVER RETURN nicht neu, rekalibrieren aller­dings ihre Schwerpunkte.

Mit Black Metal hat das aufgrund diverser Softie-Anleihen wie im Schluss-Track ‘Reaper Of The Universe’ kaum noch etwas zu tun – und passt zudem nur bedingt zu dem harschen Klangbild, das Svneatr im Kern noch immer ausstrahlen. NEVER RETURN klingt druckvoll, zeitgemäß – vielleicht einen Tick zu modern – und fräst sich mit seinen groovigen Riffs zuverlässig in die Gehörgänge von Liebhabern düsterer Klänge. Einzig das zu glatte Sound-Gewand, das nur stellenweise den Wurzeln der Band treu bleibt, irritiert.

