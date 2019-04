Schon am kommenden Wochenender wollen Amon Amarth ein Musikvideo drehen. Fans, die als Statisten mitmachen wollen, dürfen sich rühren.

Amon Amarth haben bekanntlich gerade die Aufnahmen für ihr jüngstes Studiowerk abgeschlossen. Nun heißt es für die Schweden: Promo-Maschine anwerfen! Und bei Johan Hegg und Co. gehört dazu sicher auch das ein oder andere Musikvideo. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Und die Band will bereits dieses Wochenende Nägeln mit Wikingerköpfen machen, weswegen sie einen Aufruf an ihre Fans gestartet hat. Leider Gottes scheinen Amon Amarth immer noch am Ort der Albumaufnahmen zu weilen, sprich: in Los Angeles. Denn das Quintett spricht konkret seine Fans in dieser Gegend an. Via den sozialen Netzwerken schreiben sie: "Jetzt habt ihr die Chance unsterblich…