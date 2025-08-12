Toggle menu

SYSTEM SHOCK 2: 25TH ANNIVERSARY REMASTER

First Person Shooter, Nightdive Studios

5/ 7
Lange bevor ‘Cyberpunk 2077’ (2020) zum unangefochtenen König der Cyberpunk-Sci-Fi-Spiele wurde, setzte ‘System Shock 2’ (1999) Maßstäbe in diesem Genre. Nun erhält der Klassiker mit der „25th Anniversary Remaster“-Version, das die düstere Gruselatmosphäre von damals wiederaufleben lässt. Besonders grafisch wurde der Titel kräftig aufpoliert: Die Texturen sind hochauflösender, die Beleuchtung atmosphärischer und die Charaktermodelle detailreicher gestaltet. Die Spieler erwartet weiterhin eine clevere Symbiose aus Shooter-, Rollenspiel- und Survival-Horror-Elementen – insbesondere Letztere machen bis heute einen großen Teil der Faszination aus und sorgen auch ein Vierteljahrhundert später für reichlich Gänsehaut. Allerdings kämpft ‘System Shock 2: 25th Anniversary Remaster’ auch mit einigen technischen Schwierigkeiten.

Zwar wurden die Konsolenversionen kurz vor der geplanten Veröffentlichung um wenige Wochen verschoben, dennoch funktioniert der neue Koop-Multiplayer, mit dem bis zu vier Spieler gleichzeitig die Geschichte erleben können, bislang nur holprig. Sollte dieses Problem behoben werden, steht dem vollen Spielspaß nichts mehr im Weg. ‘System Shock 2: 25th Anniversary Remaster’ ist uneingeschränkt empfehlenswert – für Kenner, die erneut in das angsteinflößende Abenteuer eintauchen wollen ebenso wie für Neulinge, die die Faszination eines der stilprägendsten Titel überhaupt erstmals erleben möchten.

