Das erste vollwertige Album der New Yorker Combo erschien 2019 und heißt IN ANOTHER TIME. Jetzt folgt das zweite Werk, das sich in jedem Punkt dem Vorgänger anschließt. Denn auch mit VOYAGE setzt das Quartett voll und ganz auf klassischen Hard Rock vergangener Jahrzehnte. Was dabei am meisten punktet, sind die eingängigen Riffs und Gitarrensoli von Satan-Gitarrist Russ Tippins. Auch psychedelische Klänge verleihen der Sache einen interessanten Beigeschmack, wie es etwa bei ‘Seven Moons (Galantia Pt. 2)’ der Fall ist: Der angezerrte, solierende Bass im Zwischen-Part wird von einer sphärischen Gitarre begleitet und einem Siebener-Takt am Schlagzeug untermalt, dazu ein dezenter Chor im Hintergrund. Von Momenten wie diesen lebt die Musik von Tanith, in anderen Momenten verliert sie dagegen leider an Charakter.

So wäre der Mix aus weiblichem und männlichem Gesang nur willkommen, würde man diesem etwas mehr Ausdruck verleihen. Noch schwerer fällt jedoch der Sound der Platte ins Gewicht: Klar, produziert man mit analogem Equipment aus den Siebzigern, mag das Ganze authentisch und un­verfälscht klingen. Doch das ein oder andere Hilfsmittel darf man durchaus in Erwägung ziehen, wenn es andernfalls nach dem alten Demo-Tape einer probenden Keller-Band klingt. VOYAGE ist somit explizit ein Werk für Metal-Fans mit ganz besonderem Hang zu Originalität.

