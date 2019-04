Nachdem sich Originalsänger Algy Ward mit seiner Tank-Variante und dem Album STURMPANZER (2018) bis aufs blanke Skelett blamiert hat, sind nun wieder die Gitarristen Mick Tucker und Cliff Evans mit ihrer Version an der Reihe. Bekanntermaßen haben sich die Briten mit Schlagzeuger Bobby Schottkowski (ehemals Sodom) und Sänger David Readman (Pink Cream 69) prominent verstärkt und auf RE-IGNITION elf alte Hymnen des Band-Katalogs neu eingespielt. ‘Walking Barefoot Over Glass’, ‘(He Fell In Love With A) Stormtrooper’, ‘This Means War’ oder ‘The War Drags Ever On’ sind sattsam bekannte Perlen, die durch die Stimme von Readman deutlich eingängiger und glatter rüber­kommen als mit Algy Ward.

Was dieser Unterschied ausmacht, wird deutlich, wenn Sodom-Chef Tom Angelripper zum Mikro greift und ‘Power Of The Hunter’ einröhrt oder Dani Filth (Cradle Of Filth) zu ‘Shellshock’ vor sich hin faucht. Letztlich bleibt es Geschmacks­sache, ob man es lieber etwas rauer oder gesangstechnisch anspruchs­voller haben möchte. Einsteiger bekommen auf RE-IGNITION jedenfalls einen kleinen Überblick über das frühe Schaffen von Tank. Alte Hasen können sich die Anschaffung sparen.