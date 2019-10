Seit ihrem Comeback 2012 haben die britischen Hard-/Glam-Rocker einen Lauf, der mittlerweile sogar (fast) das sagenhafte Debüt­album PERMISSION TO LAND (2003) in den Schatten zu stellen vermag. Den The Who-Faktor diesmal gewinnbringend nach oben geschraubt, kredenzen uns die Gebrüder Hawkins und Co. zehn tolle, fast schon unkonventionelle, zuweilen Queen-experimentelle (‘Deck Chair’) neue Song-Perlen, die angenehm durch die übliche Classic Rock-Schablone fallen und gewagte Thesen wie ‘Rock And Roll Deserves To Die’, aber auch Bonmots wie „Come on little baby sit next to me / listen to a little Obituary / love your metal and it loves you back / even your pyjamas are black“ (‘Heavy Metal Lover’) bereitstellen.

Oder, wie Sänger/Gitarrist Justin Hawkins gewohnt humorbefreit bezüglich EASTER IS CANCELLED kundtut: „Dies ist das größte Statement, das eine Band jemals gemacht hat, und solch ein Unterfangen fordert seinen Tribut. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, muss künftig ein Schlussstrich gezogen werden und wird dies somit das letzte traditionelle Musikalbum von The Darkness sein.“ Kann Ostern wirklich ausfallen, verdient (uninspirierter) Rock’n’Roll tatsächlich den Tod und werden The Darkness demnächst eine metaphysische musikalische Exkursion jenseits ausgelatschter populärmusikalischer Paradigmenpfade in Angriff nehmen? Von mir aus gerne!