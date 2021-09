Das Duo aus Sänger/Gitarrist Fynn Claus Grabke und Schlagzeuger Philipp Mirtschink ist immer wie­der für eine Über­raschung gut. Nicht nur, dass die beiden für zwei Gütersloher Burschen höchst überzeugend amerikanische Attitüde, Vagabundenlebensweise sowie das dortige Roots-Musikgeschichts­bewusst­sein adaptiert haben: Nein, die Skateboard-, Motorrad- und Blues-Rock-Verrückten haben auf ihren unzähligen internationalen Tourneen nicht nur Bühnenerfahrung ge-, sondern auch eine beachtliche Schar musikalischer Brüder und Schwestern im Geiste um sich versammelt. Da begrüßt man bereits im Opener ‘Here’s To Magic’ Refused-Frontmann Dennis Lyxzén, glänzt Clutchs Neil Fallon auf dem alten Country-Blues-Standard ‘Corrina Corrina’, stimmt Black Stone Cherrys Chris Robertson mit in den Schamanenchor von ‘Catch Me If You Can’ ein oder gibt Ex-Kvelertak-Eule Erlend Hjelvik mit Tom Waits’schem Stimm­rasseln überzeugend den listigen Schlangenölvertreter (‘Multi­dimensional Violence’).

Zu den erklärten Höhepunkten zählen jedoch vor allem die weiblichen Beiträge, allen voran die von Slothrust-Sängerin Leah Wallbaum veredelte Desert-Ballade ‘Beach Seduction’. Aber auch das manische, mit Lisa Alley von The Well intonierte ‘Blind Riders’, das von Lzzy Halestorm mit viel Soul-Verve gesungene ‘Rebel’ oder das Duett mit Blues Pills-Sängerin Elin Larsson ‘Too Soft To Live And Too Hard To Die’ können sich hören lassen.

