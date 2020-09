Das schwedische Glam-Quintett Deathstars kommt im Mai und September/Oktober 2021 für einige Club-Konzerte nach Deutschland.

Die bereits auf Herbst 2020 geschobene Europatournee von Deathstars wurde nun erneut umterminiert. Für uns in Deutschland bedeutet das, dass wir bis mindestens Mai warten müssen, um Deathstars live sehen zu können. Sänger Whiplasher Bernadotte dazu: "Das Offensichtliche braucht man wohl kaum zu erklären. Aber es ist uns nicht möglich, die Tournee so zu spielen, wie wir sie vor der Pandemie geplant haben." Deathstars gründeten sich im Jahr 2000 in Strömstad in Schweden. Seitdem veröffentlichten sie vier Studioalben. Die Band arbeitet derzeit an ihrem aktuellen Studioalbum, um mit frischen Songs und brandneuem Material auf die Bühne zurückkehren zu können. Gekaufte…