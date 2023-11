Seit 2009 findet das Eindhoven Metal Meeting statt. Im Dezember 2023 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Eindhoven Metal Meeting findet am 08. und 09. Dezember 2023 statt. Veranstaltungsort NL-Eindhoven, Effenaar Adresse: Dommelstraat 2 5611 CK Eindhoven, Niederlande Eindhoven Metal Meeting Preise & Tickets Zwei-Tages-Tickets für 120,- Euro könnt ihr hier erwerben. Mittlerweile gibt es auch Ein-Tages-Tickets (Freitag, Samstag, Warm-up-Donnerstag). Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Bodyfarm Caronte Cryptosis Cult Of Fire Cyclone Darvaza Ellende Enisum Ereb Altor Graceless Haliphron Helleruin Hideous Divinity Chris Holmes Holy Moses In Aphelion Koldbrann Loyalty Ends Here Lvcifyre Massive Assault Mentors Misþyrming Moribund Oblivion Naglfar Necrophobic Overkill Pentacle Profanity…