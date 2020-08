Wer auf Prog Rock der Marke Beardfish, Flower Kings oder auch Parallel Or 90 Degrees steilgeht, dem sollten auch die seit 2002 aktiven und aus jenem Dunstkreis hervorgegangenen The Tangent durchaus ein Begriff sein. Sich der Faszination für den Folk- und Jazz-affinen Prog-Ableger des Canter­bury-Sounds schon länger entle­digt habend, stehen The Tangent im Jahr 2020 für traditionellen Retro-Prog. Scheuklappenbefreit sich sowohl die Jazz-Affinität als auch den Sinn für Humor von Steely

Dan auszuborgen und wie auf dem 15-minütigen Epos ‘Jinxed In Jersesy’ beides zu einem freifließenden Spoken Word Bewusstseinsstromnarrativ mit Flötentönen aufzuquirlen, zeugt schon von großer künstlerischer Begabung und musikalischem Mut. Letzterer verlässt The Tangent so schnell auch nicht mehr.

‘Under Your Spell’ etwa stößt unerschrocken in schwül(stig)es R&B-Terrain. Und das Ultra-Epos ‘Lie Back & Think Of England’ macht mit Anflügen von Roger Waters und Marillion 28 Minu­ten lang eben genau das, was der Titel impliziert. Freunde der ver­rückten Songs der neuseelän­dischen Comedyband Flight Of The Conchords mit einem erweiterten musikologischem Faible sollten an den Fishmob des Prog Rock, den The Tangent auf AUTO RECONNAIS­SANCE unverblümt geben, durchaus ihre helle Freude haben. Genial schräg.

