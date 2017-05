Ausgerechnet am Tag nach der (auch Kai Hansen betreffenden) „Pumpkins United“-Ankündigung wird bekannt, dass Gamma Rays Henjo Richter und Michael Ehré mit einer neuen Band ein Album aufnehmen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Doch die Sache war von längerer Hand geplant, und nun erscheint das band-betitelte Debüt THE UNITY.

Musikalisch präsentiert das Sextett darauf melodischen Metal und Hard Rock mit eingängigen, groß angelegten Kompositionen, pompöser Atmosphäre und jeder Menge Abwechslung: Starke Stücke wie das hymnische ‘Rise And Fall’, das druckvolle ‘Close To Crazy’ oder das ballernde (teils an Rainbows ‘Man On The Silver Mountain’ erinnernde) ‘Redeemer’ stechen ebenso her­vor wie das düster-mächtige ‘Killer Instinct’ oder die wunderbare Power-Ballade ‘Always Just You’. Für einlullende Tracks wie ‘Edens Fall’ und allzu schmachtende Teile von ‘God Of Temptation’ muss der Hörer dagegen eine Vorliebe haben.

Auch der Gesang stößt nicht nur auf Gegenliebe: Zwar dominiert der von (den mit einer Ausnahme deckungsgleich besetzten) Love.Might.Kill bekannte Gianba Manenti das Geschehen weitgehend, in den Höhen klingt er jedoch hin und wieder leicht gehemmt (‘Rise And Fall’, ‘Firesign’), was den Hörspaß schmälert. Aufgrund der Kompositionen sollten Pomp Metal-Fans (man höre etwa den Crossroad-Track ‘The Wishing Well’ oder das an Avantasia erinnernde ‘Never Forget’) und Freunde genannter Bands The Unity jedoch definitiv hören und sich eine eigene Meinung bilden.