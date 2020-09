Der Horrorstreifen ‘The Retaliators’ hat offensichtlich die Lust auf mehr geweckt: Five Finger Death Punch planen einen Film über die Band.

Der Corona-Lockdown trieb und treibt Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory zu kreativen Höchstleistungen an. Das kann für die Fans vermutlich nur Gutes bedeuten. Báthory erzählte dem britischen METAL HAMMER in deren aktueller Printausgabe, welche Baustellen momentan in Betrieb sind. "Ich kann das Gaspedal sehr gut bedienen, doch habe noch nicht gelernt, wie die Bremsen funktionieren. Obwohl ich einmal täglich in den Pool springe, wird hier gerade mit Vollgas gerockt. Wir haben eine Death Punch-App entwickelt, die sich aktuell in der Testphase befindet. Zudem basteln wir aktuell an mehreren Videoclips für die nächsten Singles. Und wir arbeiten an einem Five…